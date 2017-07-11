Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığı ile Dünya Türkmenler Birliği Çocuklar Üşümesin Kampanyası çerçevesinde Adana’ya yüksek öğrenim tahsili için gelen 150 misafir öğrenciye Hoca Ahmet Yesevi Otağı’nda Kızılay Adana Şube Başkanlığı’nın hazırladığı iki ayrı paket halinde içlerinde kuru gıda, kavurma ve kıyafet olan hediye paketleri Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı ve Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı Avukat İsmail Demirdüzen tarafından takdim edildi.

Törende, Dünya Türkmenler Birliği’nin faaliyetlerine imkan dahilinde maddi ve manevi destek veren Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı’ya Yesevilik Beraatı takdim edildi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı Avukat İsmail Demirdüzen yapmış olduğu konuşmada, "Mazlum milletlerin gönül coğrafyamızın ve Türk Dünyasının yegane ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yüz akı hilali sürekli zirvede tutan Türk Kızılay’ı milletimizin yardımseverliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya göstermektedir. Dünyanın neresinde bir ah diyen olsa etnik kimliğine dinine ve rengine bakmadan yardımına koşan Türk Kızılayı ile Türk Milletinin mensupları olarak gurur duymaktayız. Her zaman kanımızın son damlasına kadar helal olsun diyoruz. Ayrıca ömrünü Necip Türk Milletinin kutsal davası nizamı aleme ayırmış alperen ruhlu Kızılay Adana Şube Başkanımız Sayın Ramazan Saygılı’ya "Yesevilik Beratını" takdim etmeyi Yönetim Kurulu olarak uygun bulduk” dedi.

Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı da Adana’ya tahsil için gelen misafir öğrenciler ile her zaman bir araya gelmeyi ve onların hal ve hatırlarını sormayı vazife edindiklerini belirterek, “Türk Kızılayı Adana Şubesi olarak imkanlarımız dahilinde bu kardeşlerimizin ve bütün ihtiyacı olan kardeşlerimizin zor günlerinde yanlarında olmayı kendimize vazife edinmiş bulunmaktayız. Hilalin gölgesinde herkese yer vardır" diye konuştu.