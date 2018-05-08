Ramazan’da Adana’ya yıldız yağacak

Galleria Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde sevilen şarkıcılar Mustafa Ceceli, Buray, Bedirhan Gökçe, İnci Mercan, Murat Kekilli, İlyas Yalçıntaş, Fettah Can, Derya Uluğ, Simge Sağın ve Hilal Akın ücretsiz halk konserleri verecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın hazırladığı programa göre 16 Mayıs’ta Mustafa Ceceli, 17 Mayıs’ta Buray, 18 Mayıs’ta Bedirhan Gökçe, 19 Mayıs’ta İnci Mercan, 25 Mayıs’ta Murat Kekilli, 26 Mayıs’ta İlyas Yalçıntaş, 1 Haziran’da Fettah Can, 2 Haziran’da Derya Uluğ, 8 Haziran’da Simge Sağın ve 9 Haziran’da Hilal Akın görkemli konserlerde Adanalı sevenleriyle buluşacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde ünlü sanatçıların yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, Aşuk-Maşuk, Karagöz-Hacivat, kum sanatı ve semah gösterileri de gerçekleştirilecek.

Galleria Festival Alanı’na gelecek Adanalılar, dev konserler ve etkinlikleri izleyip, yöresel lezzetler ile hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlardan alışveriş yaparak, hoşça vakit geçirecek.