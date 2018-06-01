Ramazan’da gece asfalt mesaisi

Büyükşehir Belediyesi, oruç tutan yol işçilerinin kavurucu güneşin altında ve 170 dereceye varan sıcak asfalttan olumsuz etkilenmemesi için yol yapım çalışmalarını gece saatlerine kaydırdı. Başkan Sözlü, Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi’nde çalışan yol işçileriyle sahur sofrasında buluşup, moral verdi.

Başkan Sözlü, ana bulvar ve caddeleri gece mesaisiyle asfaltlayan yol işçilerinin çalışmasını sahur zamanı yerinde inceledi. İşçilerle bir süre sohbet eden Başkan Sözlü, yaz aylarında asfalt hizmetinin ağırlıklı olarak gece mesaisiyle devam etmesinin personel verimliliğine büyük katkı sağladığını belirtti.

Başkan Hüseyin Sözlü, sahur molasında yol işçileriyle birlikte yemek yedi. Kebap, karpuz ve kahvaltılık yiyeceklerin yer aldığı sahur sofrasında Sözlü ile birlikte sahur yapan işçiler moral buldu.