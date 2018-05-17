Ramazan’ın ilk iftarı yapıldı

Seyhan ilçesinde bulunan Ramazanoğlu Medresesi’nde Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi ile Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından verilen iftar yemeğine Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi ile Kadın Aile ve Gençlik Merkezi yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Okunan Ezan-ı Şerif’in ardından Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Vali Mahmut Demirtaş, iftardan sonra yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan ayının ülkeye ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyerek, tüm İslam aleminin kardeşliği, birliği ve refahı için dualar ettiklerini söyledi.