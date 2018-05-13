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13 Mayıs 2018 09:07

Rekortmen Namık Ekin yeni bir rekora hazırlanıyor

Ağırlık kaldırmada Guinness Dünya Rekortmeni olan eski SAT komando Namık Ekin, Adana’da Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yeni bir rekora imza atmak istiyor.

Rekortmen Namık Ekin yeni bir rekora hazırlanıyor

13 Mayıs 2018 09:07

Ekin, yapacağı rekor denemesinde 24 saat havuz içinde kalıp toplam 300 ton ağırlık kaldırmayı hedefliyor.


Yeni bir rekor denemesine hazırlanan Namık Ekin, Adana’da Fitbilim Sağlıklı Yaşam gazetesinin düzenlediği ‘Sağlıklı ve Fit Yaşam’ etkinliğinde sporseverlerle buluştu.


Sporun hayatında büyük bir yere ve öneme sahip olduğunu ifade eden yüzme, halter ve ağırlık kaldırma rekortmeni Ekin, “17 senem SAT’ta öğretmen olarak geçti. 17 tane geniş dünya rekoru kırdım. Uzun yıllar Judo Milli Takım antrenörlüğü, fitness antrenörlüğü yapıp Türkiye’de birçok salonun açılmasına yardımcı oldum. 76 yaşına geldim hala duramıyorum. Önümüzdeki günlerle yeni bir rekor denemesi yapacağım” dedi.


Namık Ekin kırmak istediği rekorlardan bahsederek, “Bunlardan bir tanesi Amerikalı Blaine’in 7 gün 7 gece suyun altında kalarak orada yaşadığı rekor. Ben bunu 10 gün 10 gece ile kırmak istiyorum. Sonrasında başka bir rekor denemem daha olacak suyun altında 24 saatte en çok ağırlık kaldıran insan rekoru. Daha sonra Hopa’dan Gürcistan sınırından kanoyla Suriye sınırına kadar bütün Türk sınırları kanoyla gitmeyi hedefliyorum. 24 saatte 5 bin judocuyu atıp yeni bir rekor daha kırmak istiyorum. Bu şekilde yapmak, denemek istediğim rekorlar var” şeklinde konuştu.


Namık Ekin, Adana’nın tanıtımına katkı sunmak için burada rekor denemesi gerçekleştirmek istediğini belirterek şunları söyledi:


“Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Beden Terbiyesi İl Temsilciliği Herkes İçin Spor Federasyonu’nun kontrolüyle rekor denemesi yapmak istiyoruz. Bir havuzda içine 12 tane spor aleti olacak. 24 saat boyunca suyun altında yiyip, içerek toplam olarak tahmini 300 ton ağırlığı kaldırarak bir rekor denemesi yapmak istiyorum.”


Rekortmen Ekin, içinde bir canavar olduğunu ve dışarı çıkıp kendini rahatlatmak istediğini, çocukluğunun maceralarla geçtiğini ve eski SAT komando olarak sağlığının el verdiği sürece rekorlar kırmaya devam edeceğini söyledi.




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