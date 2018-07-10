Resim kursiyerleri Soner Çetin’e tablolarını hediye etti

Başkan Çetin, öğretici Nuray Bozkuş ile kendisini ziyaret eden kadın kursiyerlerin azim ve sanata olan bakışlarının mutluluk verdiğini ifade ederek, “Sizler böyle güzel etkinliklere imza attığınız sürece her zaman yanınızdayız” dedi.

Sanat alanında bir çok farkındalık gerçekleştirdiklerini söyleyen Çetin, "Türkiye’de başka bir örneği olmayan Bülent Ecevit Sanat Parkı’ndaki resim atölyesinden de yararlanabilirsiniz. Burada, resim ve müzik atölyelerini de içinde barındıran, sanatın 7 alanında faaliyet gösteren parkımız, siz değerli sanat tutkunlarının hizmetinde” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda, resim kursuna katılan kadın kursiyerler, Çetin’e sanata ve sanatçıya katkıları nedeniyle kendi yaptıkları resim tablolarını hediye etti.