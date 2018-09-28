Ressamların ustası Çeken'den ikiz sergi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Türk dünyası ressamlarını sanatseverlerle buluşturduğu Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı Küratörü Prof. Dr. Birsen Çeken, “Gökbörü” ve “Yüreğim Mavi Akar Tualime” isimli ikiz sergisini 1 Ekim'de 75. Yıl Sanat Galerisi'nde izlenime sunacak.

30'u aşkın ülke ve topluluktan 100'ü aşkın ressamı bir araya getirip, Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan koleksiyonu kente kazandıran Prof. Dr. Birsen Çeken, yağlı boya eserlerinde Türk mitolojisinde 100 yılda bir ortaya çıktığına inanılan yol gösterici mavi kurt anlamına gelen Gökbörü efsanesinden yola çıkarak mavi gözlü Atatürk'ü tasvir etti. Prof. Dr. Birsen Çeken Yüreğim Mavi Akar Tuvalime adlı çalışmasında ise Türk efsane ve değerlerine yer verdi.

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Birsen Çeken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün açılışını yapacağı sergiye tüm Adanalı sanatseverleri davet etti. Çeken, “Sanata ve sanatçıya büyük değer verilen Adana'da Gökbörü ve Yüreğim Mavi Akar Tuvalime isimleri çalışmalarımı sergileyecek olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Bir hafta izlenimde kalacak sergilerimde resim sanatına gönül verenlerle söyleşiler yapıp, onların yolunu aydınlatmayı, bilgi ve tecrübelerimi paylaşmayı sürdüreceğim. Sergimin açılışında desteklerini esirgemeyen Başkan Hüseyin Sözlü'ye Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.