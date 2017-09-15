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15 Eylül 2017 08:52

Restoran cinayetine 6 tutuklama

Adana’da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 6 kişi tutuklandı.

Restoran cinayetine 6 tutuklama

15 Eylül 2017 08:52


Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda bulunan restoranda 11 Eylül gece meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ç. (38) restoranını yaklaşık 5 ay önce Kemal D.(54) isimli şahsa kiraladı. Kemal D. ile Erkan Ç. kira bedeli ve hisse devretme yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine gece Erkan Ç. restorana gelerek Kemal D.’yi çıkarmak isteyince iki şahsın arkadaşları arasında restoranda silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada Murat S. ile Orhan K. hayatını kaybederken, Erkan Ç., Serkan K. ve Ömer K. yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Cinayet dedektifleri olaydan sonra yaptığı araştırmada olaya karıştığı ileri sürülen Abdül Mümin A. (47), Sait Y. (39), Çağlar G. (34). Ömer D. (34) Gökhan A. (34), Erdinç S. (33) ve Ali E. (33) gözaltına alındı. Zanlılar 4 gün boyunca cinayet dedektifleri tarafından sorgulanıp bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Kemal D. her yerde aranırken Ekan Ç. ve Ömer K’nın hastanelerdeki tedavisi devam ederken, Serkan K. (35) tedavisinin ardından hastaneden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan Abdül Mümin A. ve Ömer D. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6 zanlı tutuklandı.




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