Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 09:12

Ruhsatsız tabancalara geçit yok

Adana’da yunus ekipleri yaptıkları uygulamalarda lüks iki otomobilin zulasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ruhsatsız tabancalara geçit yok

28 Haziran 2018 09:12


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Polis bu uygulamalarda şüphelendiği araçları durdurarak arama yapıyor. Yapılan aramaların ikisinde ekipler otomobillerin zulasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlılardan biri tabancayı arka koltuk altına saklarken, diğer zanlıların tabancayı lüks otomobilin tavan kısmında bulunan cam bölmeye saklaması polisi bile şaşkına çevirdi.


Olaylarla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların tabancalardan haberlerinin olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç