Ruhsatsız tabancalara geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Polis bu uygulamalarda şüphelendiği araçları durdurarak arama yapıyor. Yapılan aramaların ikisinde ekipler otomobillerin zulasında iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlılardan biri tabancayı arka koltuk altına saklarken, diğer zanlıların tabancayı lüks otomobilin tavan kısmında bulunan cam bölmeye saklaması polisi bile şaşkına çevirdi.

Olaylarla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların tabancalardan haberlerinin olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.