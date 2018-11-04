Sabahattin Akgül: “Golü atan her zaman kazanır”

AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Sabahattin Akgül, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, "Futbol netice oyunudur. Golü atan her zaman kazanır. Adana Demirspor golü attı, kazandılar. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında AFJET Afyonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Sabahattin Akgül, "Şampiyonluğa oynayan Adana Demirspor karşısında oynamak kolay değil. Adana Demirspor iyi bir takım. Demek ki, iyi takıma, iyi konsantre oluyoruz ve iyi oynuyoruz. Maçın ikinci yarısında Adana Demirspor'un pozisyonu bile yok. 5 tane net gol pozisyonumuz var. Futbol netice oyunudur. Golü atan her zaman kazanır. Adana Demirspor golü attı, kazandılar. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Gelecek haftaki oynayacağımız maçlarda, bugün kaçırdığımız gol pozisyonlarını kaçırmayacağız. Kaçırmamamız gerekir ki, alt sıralardan biraz üst sıralara çıkalım. Afyonspor'a bu oyuna karşın bu netice yakışmıyor" dedi.