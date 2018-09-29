Şafak vakti torbacılara koç başlı özel harekatlı baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Kilis ve Yozgat illerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu ihbar üzerine zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların skunk, eroin, esrar ve uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlendi. Polis, 25 Eylül günü Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Kilis ve Yozgat illerinde bu zanlıları yakalamak için 46 ayrı adrese eş zamanlı olarak bin polisle şafak vakti baskın yaptı. Polis operasyona Şırnak'ta şehit olan polis memuru Ahmet Toprakoğlu'nun ismini verdi. Yapılan operasyonda özel harekat polisi de katılarak polise güçlük çıkartılacak adreslere koç başlarıyla kapıları kırarak girdi. Yapılan operasyon sonucunda 38 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.