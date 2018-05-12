Sağlık çalışanlarından oluşan koro Hemşirelik Haftası’nda sahne aldı

Hastane müdürü, doktor, hemşire, memur, röntgen ve labarotuvar teknisyenlerinden oluşan koro, hastanenin konferans salonunda sahne aldı. Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi Sabri Gelicili’nin şefliğinde, 15 kişiden oluşan koro, Türk Müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu konserde, salonu dolduran çalışanlar hem koroya eşlik etti hem de doyasıya eğlendi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Halil Nacar, yaptığı konuşmada sağlık hizmeti sunarken bazen kendilerini ihmal ettiklerini söyleyerek, “Hastane korosunu kurarken amacımız, motivasyonumuzun artırması, çalışanlarımız arasındaki sempatik diyalogların gelişmesiydi. Arkadaşlarımız türlü fedakarlıklarla zaman ayırarak koroyu oluşturdular. Bir hastaneyi temsil eden tüm meslek dallarından çalışanların oluşturduğu koromuz bizi çok gururlandırdı” şeklinde konuştu.

Şef Sabri Gelicili ise koronun özelliğinin hastanede çalışan sağlık personellerinden oluşması olduğunu ifade ederek, “Bu koronun Adana ve bölgenin tek sağlık korosu olduğunu düşünüyorum. 4 aylık bir çalışmanın ardından hazırladığımız repertuvarımızla güzel bir konser verdik. Hedefimiz anlam ve önemli günlerde koromuzla daha geniş kitlelere ulaşmak” diye konuştu.

Koro ekibindeki sağlık personelleri de sahne deneyimleri olmadığını koronun kendilerini motive edip iş yorgunluğunu azalttığını gördükçe koroya sıkıca sarıldıklarını şan dersleriyle de seslerini geliştirme imkanı bulduklarını ifade ettiler.

Konserin ardından sağlık çalışanlarının yoğun geçen günlerini anlatan video gösterisi yapıldı. Emekli olan sağlık çalışanlarına plaket verildi.