Etkinlikte konuşan Vali Demirtaş, açılışı gerçekleşen projeyle vatandaşların sağlık alanında daha geniş bilgi sahibi olmalarına imkan verecek sağlık elçileri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Vali Demirtaş, “İlimizde sağlık hizmetleri sınıfında merkezi hekim randevu sistemi kullanım oranı maalesef yüzde 20 oranında seyretmektedir. Bu değerlerin ilimizin hak ettiği üst sıralar çıkarılabilmesi bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sağlık elçileri ve buna benzer projelerin yürütülmesi ile mümkündür” dedi.

Vali Demirtaş, Sağlık Elçileri projesi ile hedef kitlelerinin esnaf olduğunu söyleyerek, “Alanında uzman hekimlerimiz, hemşirelerimiz, eczacılarımız, psikologlarımız tarafından esnaf kardeşlerimize vereceğimiz merkezi hekim randevu sistemi eğitimleri başta olmak üzere anne, baba ve bebek sağlığı, ilaç kullanımı, sağlık, okuryazarlık, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı eğitimlerinin ardından 300 esnafımız sağlık elçisi olarak vatandaşlarımıza hizmet verecektir” diye konuştu.

Açılış töreni, proje kapsamında vatandaşların sağlık alanında daha geniş bilgiye sahip olmaları için eğitilen, Sağlık Elçileri Eğitim Programı’na katılanlara belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.