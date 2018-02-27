Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 16:00

"Sağlık Elçileri" projesi

Adana Valiliğinin öncülüğünde sürdürülen “Güney Adana Kalkınma Programı” kapsamında, ‘’Sağlık Elçileri’’ projesinin açılış töreni Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.


27 Şubat 2018 16:00


Etkinlikte konuşan Vali Demirtaş, açılışı gerçekleşen projeyle vatandaşların sağlık alanında daha geniş bilgi sahibi olmalarına imkan verecek sağlık elçileri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Vali Demirtaş, “İlimizde sağlık hizmetleri sınıfında merkezi hekim randevu sistemi kullanım oranı maalesef yüzde 20 oranında seyretmektedir. Bu değerlerin ilimizin hak ettiği üst sıralar çıkarılabilmesi bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sağlık elçileri ve buna benzer projelerin yürütülmesi ile mümkündür” dedi.


Vali Demirtaş, Sağlık Elçileri projesi ile hedef kitlelerinin esnaf olduğunu söyleyerek, “Alanında uzman hekimlerimiz, hemşirelerimiz, eczacılarımız, psikologlarımız tarafından esnaf kardeşlerimize vereceğimiz merkezi hekim randevu sistemi eğitimleri başta olmak üzere anne, baba ve bebek sağlığı, ilaç kullanımı, sağlık, okuryazarlık, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı eğitimlerinin ardından 300 esnafımız sağlık elçisi olarak vatandaşlarımıza hizmet verecektir” diye konuştu.


Açılış töreni, proje kapsamında vatandaşların sağlık alanında daha geniş bilgiye sahip olmaları için eğitilen, Sağlık Elçileri Eğitim Programı’na katılanlara belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç