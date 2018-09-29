Sağlık, hasta ve çalışan güvenliği test edildi

Hastanede; deprem sırasında neler yapılması gerektiğine ilişkin aynı anda iki tatbikat birden yapıldı.

Acıbadem Adana Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat; senaryo gereği şehir genelinde gerçekleşen 6,7 şiddetindeki deprem sonrasında aynı zamanda afet komutanı olan Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi ve Direktörü Prof. Dr. Bülent Soyupak tarafından verilen Sarı Kod anonsu ile başladı. Prof. Dr. Soyupak tarafından verilen tahliye kararı ile Yeşil Kod anonsu yapıldıktan sonra hastane tahliye edilerek alanlara ilgili görevliler yönlendirildi.

Yatan hasta katı, ameliyathane, yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve polikliniklerin bulunduğu binada ve ilgili alanlarda belirlenen hastaların tahliyesi yaklaşık 120 hastane çalışanı ile birlikte gerçekleştirildi. Yaralılar, hastalar ve hastane yetkilileri hastane afet alanında kurulan afet çadırında tedaviye alındı. Önlem amaçlı olarak tüm birimlerin görevlerini 17 dakika gibi çok kısa sürede yerine getirdiği tatbikatta sırasıyla; sarı kod ve yeşil kod tatbikatları da başarıyla tamamlanmış oldu.