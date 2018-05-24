Sağlık Müdürü Ahmet Özer sağlık tesislerini ziyaret etti

Ahmet Özer, beraberindeki başhekim ve idari personellerle ilçelerdeki yapımı bitme aşamasına gelmiş ve hizmete devam eden sağlık tesislerine İlçe Sağlık Tesisleri Hizmet Sunumu Değerlendirme kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

Özer, Haziran ayı başında hizmete girecek olan Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Doğankent Semt Polikliniği ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası ile Aladağ İlçe Devlet Hastanesi’nde Sağlık Müdürlüğü teknik personelleri ve yüklenici firma temsilcileriyle incelemeler yaptı.

Ziyaret kapsamında kısa süre önce hizmete giren İmamoğlu Devlet Hastanesi 5 üniteli Diyaliz Merkezi ile Feke İlçe Devlet Hastanesi, Saimbeyli İlçe Devlet Hastanesi ve Tufanbeyli Devlet Hastanesine de hizmet değerlendirme ziyaretleri yapıldı.

Yerinde yapılan değerlendirmelerde, görülen problemlerle çözümleri noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Daha etkin ve verimli hizmet sunumu için gerekli tedbirler yeniden vurgulandı.