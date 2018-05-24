Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 16:03

Sağlık Müdürü Ahmet Özer sağlık tesislerini ziyaret etti

Adana İl Sağlık Müdürü Dr.

Sağlık Müdürü Ahmet Özer sağlık tesislerini ziyaret etti

24 Mayıs 2018 16:03

Ahmet Özer, beraberindeki başhekim ve idari personellerle ilçelerdeki yapımı bitme aşamasına gelmiş ve hizmete devam eden sağlık tesislerine İlçe Sağlık Tesisleri Hizmet Sunumu Değerlendirme kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.


Özer, Haziran ayı başında hizmete girecek olan Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Doğankent Semt Polikliniği ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası ile Aladağ İlçe Devlet Hastanesi’nde Sağlık Müdürlüğü teknik personelleri ve yüklenici firma temsilcileriyle incelemeler yaptı.


Ziyaret kapsamında kısa süre önce hizmete giren İmamoğlu Devlet Hastanesi 5 üniteli Diyaliz Merkezi ile Feke İlçe Devlet Hastanesi, Saimbeyli İlçe Devlet Hastanesi ve Tufanbeyli Devlet Hastanesine de hizmet değerlendirme ziyaretleri yapıldı.


Yerinde yapılan değerlendirmelerde, görülen problemlerle çözümleri noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Daha etkin ve verimli hizmet sunumu için gerekli tedbirler yeniden vurgulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç