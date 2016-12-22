Sağlık ve tıbbi atık yönetimine siyasi ve bilimsel yaklaşım

Adana’da insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla il genelindeki 834 sağlık merkezinden çıkan yıllık ortalama 3 bin 250 ton tıbbi atığı bertaraf eden Adana Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği “Sağlık ve Tıbbi Atık Yönetimi” başlıklı toplantıda konunun siyasi ve bilimsel bakış açısıyla irdelenmesini sağladı.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) hibe desteği ve Adana Uluslararası Özel Atık Zirvesi’nin işbirliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nce organize edilen Sağlık ve Tıbbi Atık Yönetimi toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. İki oturumda gerçekleştirilen etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 57. Hükümet Sağlık Bakanı Prof. Dr. Osman Durmuş, 46. ve 47. Hükümet Sağlık Bakanı Avukat Halil Şıvgın, 57. Hükümet Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar, ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altınsu, Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yüceer, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mehmet Çelebi Akkuş ile çok sayıda akademisyen, bürokrat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



“Daha temiz ve yeşil bir çevre için çalışıyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, gerçekleştirilen etkinliğin çevrenin korunması ve atık yönetimi konusunda bilinçlenme, farkındalık yaratma adına büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Sözlü, “Hem Adana Büyükşehir Belediyesi, hem de ASKİ olarak çevrenin korunması için gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bir dünya bırakmak adına uluslararası standartlarda çalışma yürütüyoruz. Çevrenin korunması ve atık yönetimi konusunda bilinçlenme, farkındalık yaratma adına öğrencilerimize yönelik etkinlikler ve eğitim çalışmalarına da ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altınsu ise konuşmasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin insan sağlığı ve çevrenin korunmasına dönük projelerine hibe desteği vermekten memnuniyet duyduklarını belirtti.



Zor dönemlerin sağlık bakanları konuştu

Prof. Dr. Sefer Aycan’ın moderatörlüğündeki ilk oturumunda Prof. Dr. Osman Durmuş, Avukat Halil Şıvgın sağlık hizmetlerine siyasal yaklaşımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. 18 bin kişinin öldüğü, 145 bin kişinin yaralandığı, 20 milyon nüfusun olumsuz etkilendiği 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara depreminde Sağlık Bakanı olan Prof. Dr. Osman Durmuş, acı dolu hatıralarını paylaştı. Durmuş, toplum sağlığının korunması ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için siyasi iradenin kamu kaynaklarını kullanırken bilgili ve bilinçli olması gerektiğini, muhtemel krizlerde devlet kurumlarının koordinasyon içinde çalışma yürütmesinin şart olduğunu anlattı. Durmuş, insanların hastalıklardan korunması için toprak, akarsu ve yeraltı sularının kirletilmesini önleyici tedbirler alınmasının kaçınılmaz olduğunu, sağlıklı gıdaya ulaşmanın yolunun da bu yaklaşımdan geçtiğini aktardı.



Öngörü ve doğru planlama çok önemli

Bulgaristan’da yaşayan Türk kökenli 750 bine yakın insana yönelik sürgün hareketi ve Körfez Savaşı döneminde Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Avukat Halil Şıvgın ise toplam sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yeterli düzeyde verilmesi için eğitimli personel gerekliliği üzerinde durdu. Bunu sağlamak için hükümet ve ilgili bakanlıkların öngörü sahibi ve doğru planlamalar yapıp, hayata geçirmesi gerektiğini anlatan Halil Şıvgın, buna örnek olarak kendi döneminde uygulamaya konulan genel sağlık sigortası sistemini gösterdi.



Akademisyenlerden bilimsel öneriler

Toplantının ikinci bölümünde ise Tıbbi Atık Yönetimi başlıklı oturum gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi İrfan Macit’in moderatörlüğünde yapılan oturumda Prof. Dr. Sefer Aycan, ÇÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü, Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Uzman Kimya Mühendisi Çağrı Ün ile Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zühal Seher tıbbi atık yönetimi konusunda görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantının sonunda Başkan Sözlü, konuşmacılara teşekkür plaketi sundu, bozkurt heykeli ve el dokuması Saimbeyli kilimi hediye etti.