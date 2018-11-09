Sağlıklı beslenme alışkanlıkları erken yaşta ediniliyor

Devamlı hareket halinde olan, öğretmen ve arkadaşlarını örnek alan çocukların bilinçlendirilmesi için Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Gizir, Adana Atatürk İlkokulu öğrencilerine “Sağlıklı Beslenme”yi anlattı.

Beslenme konusunda doğru ve yanlışları ailelerinden görerek öğrenen çocukların, eğitim aldıkları okul dönemi boyunca pek çok farklı alışkanlık edinebildiğini söyleyen Gizir, yumurtanın her daim sofralarda olması gerektiğini söyledi.

Yumurtanın pişirme şeklinin de önemli olduğuna değinirken çocukların en çok tavada yumurtayı sevdiklerini öğrenen Diyetisyen Çizem Gündüz Gizir, haşlanmış yumurtanın daha lezzetli olabileceğini çocuklara anlattı.

Yorulunca su

Gizir, gün boyu okulda koştururken veya arkadaşlarıyla teneffüsteyken yorulan çocukların susuz kalmamasının çok önemli olduğunu belirterek, “Hem rehber öğretmenlerin hem de ailelerin mutlaka su içmeleri için çocukları teşvik etmesi gerekiyor. Beslenme çantalarına ufak termoslar koyabilirler. Yetişkinlerden farklı olarak çocukların günde 8-10 bardak içmesi yeterli” dedi.

Meyve suyu yerine meyve

Meyve suyu, kola gibi içeceklerin içeriği sebebiyle sağlıklı tercihler olmayacağını Adana gibi bir yerde meyveden yana çok şanslı olduğumuzu dile getiren Diyetisyen Gizir, mevsiminde portakal, mandalina, greyfurt ve nar gibi meyvelerin sıkıldığında vitamin anlamından daha zengin ve faydalı olduğunu, bağışıklığı güçlendirici, kış hastalıklarına karşı koruyucu olduklarını çocuklara anlattı.

Anne köftesi gibisi yok

Eğitim boyunca pek çok sorusu olan minikler, Gizir'e pizza veya hamburger gibi hazır gıdaların neden zararlı olduğunu sordu. Gizir, sorulan soruya, “Evde annelerin veya anneannelerin yaptığı köfteler çok sağlıklı, ketçap mayonez gibi katkı maddeli soslar yerine ev yapımı domates püreleri de keyifle yenebilir. Pizzadan vazgeçilemiyorsa mevsim sebzelerinden ev yapımı, ince hamurlu pizzalar da aynı lezzeti verebilir. Aslında ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Beslenme çantası hazırlarken veya birlikte sofraya otururken çocukların gelişimi için nelerin faydalı olabileceğini onlarla paylaşmak hatta birlikte sağlıklı tarifleri mutfakta yaparak hem bilinçlendirmeyi eğlenceli hale getirebilir hem de sağlıklı alışkanlıkların temelini atabilirler” dedi.