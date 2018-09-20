Şahin: "Antalya Film Festivali'ni rakip görmüyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mete Şahin, Cannes Film Festivali ve Hollanda Kırmızı Lale Film Festivali ile ortaklığa giden Uluslararası Adana Film Festivali'nin büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mete Şahin, Uluslararası Adana Film Festivali'nin 25'incisinin 22 Eylül Cumartesi günü ÇUFAŞ Fuar Merkezi'nde Sıla konseriyle açılış yapacağını, 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak Büyük Ödül töreniyle son bulacağını belirtti. Festivalin önceki yıllara göre çok büyük gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Şahin, “Daha önce adı Altın Koza Film Festivali olan festivalimizi kentimizin adını daha iyi yansıtması için Adana Film Festivali olarak değiştirdik. Fakat ödüllerimizin adı hala 'Altın Koza Ödülleri' olarak devam ediyor. Biz göreve geldikten sonra festivalimizi aralıksız yaptık. Ülkemizin çok sıkıntılı süreçlerden geçtiği zamanlarda, hatta şehitlerimizin olduğu dönemlerde tabi ki konser ve eğlence kısımlarını azalttık fakat aksatmadan devam ettik” diye konuştu.

Adana Film Festivali'nin halka inemediğiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Şahin, “Bu eleştiriler üzerine biz de açılışı halkla başlatmak istedik. Bundan dolayı festivalimizi 22 Eylül Cumartesi günü ÇUFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılacak olan Sıla konseri ile başlatacağız. Ayrıca bu sene çok görkemli bir kortej hazırladık. Bununla ilgili de eleştiriler geliyordu fakat kortejin halka inme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kortejimize Oktay Kaynarca'dan Nefise Karatay'a, Emre Karayel, Burcu Esmersoy, Doğuş, Reyhan Karaca gibi çok büyük isimler de katılacak. Gelen sanatçılarımızın ilgisi bizi çok memnun etti” dedi.

Kısa film yarışmasına 3 bine yakın film başvurdu

Şahin, Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunacağı kısa film yarışmasına rekor katılımın olduğunu kaydetti. 3 bine yakın kısa film başvurusunun yapıldığını belirten Şahin, “İstanbul'daki basın toplantısında jüri üyelerimiz de bu duruma inanamadı. Geçen sene bin 500, ondan önceki sene 700 civarında kısa film başvurusu vardı” diye konuştu.

Festivalin büyüyerek yoluna devam ettiğini, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de kültür ve sanata büyük önem verdiğini belirten Şahin, “Bu sene önceki senelere göre büyük bir gelişim kaydettik. Daha önceki yıllarda sayısı 7-8 olan sinema salonunu 11'e çıkarttık. Çok ciddi filmler prömiyerlerini Adana Film Festivali'nde yapacak. Bunlarla ilgili çok ciddi geri dönüşler alıyoruz. Yine sinemaseverlerin yakından takip ettiği Black Klansman filmiyle de açılışımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Festival için mobil uygulama geliştirildi

Uluslararası Adana Film Festivali'ni sinemaseverlere ulaştırma adına kolaylık sağlamak amacıyla bir de mobil uygulama geliştirildiğini kaydeden Şahin, “Uluslararası Adana Film Festivali için geliştirdiğimiz bu uygulama ile sinemaseverler izlemek istedikleri filmlerin hangi salonda olduğunu, sinema salonundaki koltuklarını bu uygulama üzerinden seçebilecekler. Yine 'halk jürisi' olarak oy kullanmak isteyen sinemaseverler oylarını bu uygulama üzerinden kullanabilecekler” diye konuştu.

“Antalya Film Festivali'ni rakip görmüyoruz”

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Uluslararası Adana Film Festivali'ne rakip olarak gösterilmesinin yersiz olduğunu ifade eden Mete Şahin, “Film festivallerini hangi şehir, hangi belediye yaparsa yapsın ben rakip olarak görmüyorum. Kültür ve sanata bir tuğla koymak olarak görüyorum. Uluslararası Antalya Film Festivali ile ilgili çeşitli eleştiriler var. Bizim anlayışımıza göre bir film festivali ulusal olmadan uluslararası olamaz. Ben bu kararlarından döneceklerini düşünüyorum” dedi.

Dünyanın Uluslararası Adana Film Festivali'ne nasıl baktığını da değerlendiren Şahin, “Bu konuda kendimizi sürekli değerlendiriyoruz. Bundan önceki festivallerde çeşitli sıkıntılarımız vardı fakat bunların üstesinden geldik. Özellikle bu sene Cannes Film Festivali ile bir anlaşma yaparak ortaklığa girdik. Yine Hollanda Kırmızı Lale Film Festivali ile de ortaklığa gittik. Bu üç festival aynı anda yapılıyor ve birbirine çok büyük destekler veriyor. Geçen sene bizim açılış filmimiz, Cannes Film Festivali'nde Oscar almıştı. Buradaki filmlerimizin orada gösterilmesi, oradaki filmlerin burada gösterilmesi için mutabakata vardık” ifadelerini kullandı.