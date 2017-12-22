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22 Aralık 2017 15:17

Sahte polis kadın doktorun 300 bin liralık altınını alıp kaçamadı

Adana’da kendisini polis olarak tanıtıp cezaevine göndermekle korkutarak kadın doktorun 300 bin lira değerindeki altınını alıp kaçmaya çalışan zanlı, kuyumcular tarafından yakalandı.

Sahte polis kadın doktorun 300 bin liralık altınını alıp kaçamadı

22 Aralık 2017 15:17


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Teksin Ağar’ın (77) yaklaşık 4 saat önce ev telefonu çaldı. Doktoru arayan şahıs kendisinin komiser Kemal olduğunu söyleyerek, bir kuyumcuda soygun olduğunu, orada da Teksin Ağar kimliğinin bulunduğunu belirterek, "Biz şimdi bu hırsızlık olayını çözmek için çalışma yapıyoruz. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz ama kilolarca altın çalınmış. Sizin evdeki altınları alıp bu altınlarla karşılaştıracağız parmak izi çalışması yapacağız. Aksi takdirde hırsızlık suçundan cezaevine gireceksiniz" dedi.


Ağar, cezaevine girmemek için altınları vermeyi 3 saatlik bir konuşmanın ardından kabul etti. Bunun üzerine zanlılar Selçuk E. (34) isimli bir şahsı Ağar’ın Reşatbey Mahallesi’nde oturduğu apartmana gönderdi. Şahıs gelip kapı zilini çalarak polis olduğunu söyledi. Ağar elinde poşet içinde altınla kapıyı açtı. Teksin Ağar altınları vermeden önce zanlıdan polis olduğuna dair kimlik istedi ancak şahıs kimlik gösteremedi. Ağar kimlik göremeyince altınları vermek istemeyip kapıyı kapatmak isteyince sahte polis kadını itip yere düşürdükten sonra altın dolu poşeti alarak kaçmaya başladı.


Dr. Teksin Ağar ise çığlık atarak komşularını ve çevredeki esnafı ayağa kaldırdı. Sahte polis, apartmandan çıkıp hızla kaçmak isterken kuyumcu esnafı zanlıyı yakaladı. Bu arada vatandaşlar bir taraftan da polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis zanlıyı vatandaşın elinden aldı. Selçuk E. polis merkezine götürüldü. Merkeze bir süre sonra yaşlı kadın da ifadesi alınmak üzere götürüldü. Zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa gönderilirken "Benim bir suçum yok kaçan biri vardı onu kovalıyordum" dedi.


Yapılan değer tespitinde altınların 300 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.


Selçuk E.’nin sorgusu devam ediyor.




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