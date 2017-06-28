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28 Haziran 2017 11:54

Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali

26.

Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali

28 Haziran 2017 11:54

Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, toplu hizmet açılışı ile gerçekleştirildi.


Törende konuşan Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Feke Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin her daim kollektif ruhla çalıştığını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye ilçedeki hizmetleri ve destekleri için Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetleri yaptığını söyleyerek teşekkür etti.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de 26’ncısı düzenlenen Kültür Sanat ve Kiraz Festivali’nde Saimbeylililerle buluşmaktan bahtiyar olduğunu ifade etti. Sözlü, "Tarım ve üretimle ilgili festivaller bizatihi emeği yücelten festivallerdir. Dünyanın en lezzetli kirazı Saimbeyli’de üretiliyor. Bu, üreticinin emeği, alın teridir" dedi.


Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl kırsal kalkınma kapsamında kiraz fidanları dağıttıklarını vurgularken kırsalda yerinde kalkınmaya önem verdiklerini belirtti. Saimbeyli’de 300 dönümden fazla alanda yeni bir projeyle modern bağ kuracaklarını müjdeleyen Başkan Sözlü, "Yapılan hizmetleri siyasetçi bakış açısıyla gerçekleştirmiyoruz. Torosların eteklerindeki Türkmenlerin ihmal edilmiş yıllarını kapatma gayesindeyiz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Saimbeyli’nin geleceğini inşa edecek konferans salonu, müze, kadın dinlenme evi, asfalt üretim şantiyesi, mezbahane gibi hizmetin toplu açılış kurdelesi kesilirken festival Ali Kınık ve Ahmet Şafak konseri ile devam etti.




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