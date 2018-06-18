Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Saimbeyli Kültür Sanat ve Kiraz Festivali Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Adayları Ayşe Sibel Ersoy, Yusuf Baş, Arzu Büyüknacar’ın katılımı Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterileri ile başlayan festivalin açılışında ev sahibi olarak konuşan Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, ilçede yetiştirilen kirazın uluslar arası ölçekte tanıtılmasının önemli olduğunu belirtti ve katılım gösteren vatandaşlara, üreticilere teşekkür etti.

Festivalde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, üretimle, tarım ürünleriyle ilgili yapılan festivallerin yalnızca bir festival olmadığını, aynı zamanda emeğin adı olduğunu ifade ederken ilçede yetiştirilen kirazın dünyaya pazarlandığını aktardı. Saimbeylili üreticilerin çalışkanlığına vurgu yapan Başkan Sözlü, ‘’Saimbeylili kiraz yetiştirici 27 yıldır kirazın hakkını vermiş. Fakat kiraz üretimi alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ile de desteklenmeli’’ dedi.

Konuşmalardan sonra Gül Ahmet Yiğit güzellemeleri ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken ardından sahne alan Ahmet Şafak Saimbeylili vatandaşlara unutulmaz bir festival akşamı yaşattı.