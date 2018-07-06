Saimbeyli ve Pozantı yeniden üzüm diyarı oluyor

Saimbeyli’de “Mücennes” ve “Cıngıllı Kara”, Pozantı’da ise ‘Pozantı Karası” cinsi asma fidanlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Torosların eteklerindeki dağ köylerinde hayatın zorluklarına göğüs geren dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren kırsal kalkınma projeleri gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Saimbeyli ve Pozantı ilçelerinin yeniden üzüm diyarı olması için de hamle yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı, Saimbeyli ve Pozantı’da yerli üzüm çeşitlerinin verimini arttırmak amacıyla yöre köylülerine ücretsiz aşılı asma fidanı desteği sundu.

Saimbeyli’de ilk etapta 41 üreticiye yönelik 198 dekar arazide Mücennes ve Cıngıllı Kara cinsi modern üzüm bağlarının oluşturulmasına başlandı. Pozantı’da ise Pozantı Karası cinsi üzüm bağlarının yaygınlaştırılması amacıyla köylülere 7 bin adet aşılı fidan dağıtımı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatlarıyla kiraz, ceviz, elma fidanı, aşı, zirai ilaç, organik arı kovanı, damızlık koç, güneş paneli, domates ve çilek fidesi, doğal yumurta, kesme çiçekçilik ve güney sığırı ırkına yem desteklemesi projeleri uygulamaya konulmuştu.