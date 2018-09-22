Sait Karafırtınalar: “Kazandığımız için mutluyum”

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Adanaspor maçı sonrası her iki takımın da sıcak havada oynamasının kolay olmadığını belirterek, "Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Her iki takımı da tebrik ediyorum. Her iki takım için de böylesine sıcak bir hava da maç oynamak kolay değil. Çok iyi oyun olmadıysa da, sahada iyi mücadele vardı. Kazandığımız için mutluyum. Galibiyet serimiz geçen hafta içeride oynadığımız Altay beraberliği ile sona ermişti. Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Deplasman galibiyet serimiz devam ediyor, onun için de mutluyuz. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Adanaspor maçını unutarak önümüzdeki kupa maçı ve ardından İstanbulspor maçına hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.