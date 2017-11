ÇÜ Sinerji Kulübü’nün düzenlediği Geleceğe Yönelen Adımlar Sinerji Kariyer Zirvesi’nde öğrenciler ile buluşan TÜGİK Başkan Vekili ve Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, “İster aile şirketinizin başına geçin, ister kendiniz sıfırdan başlayın, ister akademisyen olun, ister özel sektörde kariyer yapın. Ne yaparsanız yapın, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayın, engel tanımayın. Çünkü, okuldan mezun olduğunuz andan itibaren kapınızın önü hayal kırıklıklarıyla, engellerle dolu olacak. Asla hayal kırıklığına uğramayın, engellerin hepsini tek tek geçin” dedi.

Hayal, öğrenme, gelişim

Başkan Sakarya, hayallerin peşinde koşan insanların başarıya da ulaşabildiğini, kendisinin de zaman zaman değişen hayalleri bulunduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben hayallerimle uyuyorum. Sizin de hayalleriniz olmalı. Her gece o hayalinizle yatın. Hayalleriniz olsun ve o hayale ulaşmak için çabalayın. Hangi hayal olursa olsun, önünüze hangi zorluk gelirse gelsin aşmanız lazım. Kendinizi mental olarak diri tutmanız lazım. Mental olarak diri olmanızın en önemli yolu da kendinizi geliştirmektir. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz sizin için o kadar iyidir. Üniversiteden mezun olduğunuzda eğitiminizin bittiğini de düşünmeyin. Eğitim asla bitmez. Doğduğunuz günden öleceğiniz güne kadar geçen süre hep öğrenme sürecidir. İnsan, hayatının her anında öğrenir. Hiçbir zaman öğrenmekten de vazgeçmeyin. Farkındalığınızı da artırmanız iş dünyasında yerinizi belirler. Yaptığınız her işte farkındalık düzeyinizi mutlaka artırın. Yönetilmeden yönetmeyi beceremezsiniz. Birisi sizi ezmeden o işi öğrenemezsiniz. Yanlış yatırım sizi yok eder. Einstein’ın dediği gibi, 60 dakika süren varsa 55 dakikasını düşüneceksin, 5’inde aksiyon yapacaksın. O yüzden iş hayatında iyi planlayıp, doğru zamanda, doğru sektöre, doğru rakamı yatırmak önemli. İçinizde kendi işini kuracaklar, aile şirketinin başına geçecekler de olacaktır. Sermayeyi yemeyeceksin,kendi kurduğun şirketi kendi malın gibi görmeyeceksin. Biz asla şirketi kendi malımız gibi görmeyiz.”

Başarı ve farkındalık

Hayat hikayesinden küçük hikayeler de aktaran Sakarya, 7-8 yaşında babasının teşvikiyle para kazanmak için yaptığı bazı girişimlerin hayal kırıklığı ile başlamasına karşılık yılmadan devam ederek başarıyla sonuçlandığını bildirdi.

Ömer Faruk Sakarya, girişimlerinin farkındalığının farkına varmasını sağladığını ifade ederek, “O günden beri farkındalığımı yüksek tutmaya çalıştım. Önüme ne çıkarsa çıksın yılmadım, en küçük fırsatı bile değerlendirmeye çalıştım. Anlamadığımızı sorduk, öğrendik, bir işe yaramayacağını bildiğimiz bir şeyin ne olduğunu öğrendik, pazar payı araştırdık, asla vazgeçmedik, yılmadık, çaba gösterdik. Sizler de asla yılmayın, durmayın, sürekli kendinizi geliştirin. Gelecekte iş için görüşmeye gideceğiniz şirkete öyle bir CV bırakın ki sizi işe almasalar bile almadıklarına utandırın” diye konuştu.