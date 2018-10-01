Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından Şakirpaşa Mahallesi'ne yapılacak olan Şakirpaşa Kültür Evi'nin temeli atıldı. 3 milyon liraya malolacak ve bin 280 metre kare inşat alanına sahip kültür evinin 5 ay içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.

Törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan'ın değişmesi dönüşmesi için çalıştıklarını belirterek, temelini attıkları kültür evinin inşaatının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Karalar, “Seyhan'da önemli hizmetlere imza attık, atmaya devam edeceğiz. Kent meydanı sadece meydan değil, Seyhan'ın dönüşmesine önemli katkılar sunacak. Halkımız bizim Adana'da ne kadar çok çalıştığımızı biliyor zaten. Seyhan'da değil, hangi ilçeye girerseniz gidin, herkes Seyhan Belediyesi'nin hizmetlerini konuşuyor” diye konuştu.

Temel atma törenlerine yetişemediklerini ifade eden Karalar, “En güzel spor tesisini Şakirpaşa'ya yaptık. En güzel kültür evini de buraya yapıyoruz. Biz ezber bozan bir belediyeyiz. Sadece rutin belediyecilik yaparak kendimizi başarılı saymıyoruz. Çok kısa sürede inşaatı tamamlayıp açılışını yapacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şakirpaşa Kültür Evi'nin temeli atıldı. 3 milyon liraya mal olacak ve 1280 metre kare inşat alanına sahip kültür evi 5 ay içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.

Yoğun katılımla gerçekleşen temel atma törenine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, CHP il ve ilçe yöneticileri, 26'ncı dönem CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.