Salbaş’ta başpehlivan Ali İhsan Arınç oldu

Dereceye girenlere ödüllerini veren Başkan Soner Çetin, “Salbaş’taki er meydanından, dünya genelinde ülkemizi temsil edecek şampiyonlar çıkacağına inanıyorum” dedi.

Çukurova Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleşen 17’inci Salbaş Karakucak Güreşleri, Salbaş Stadı’nda, güreşseverlerin katılımı ile yapıldı. Adana’nın çeşitli ilçeleri ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımın sağlandığı güreşlere 3 kategoride 200 sporcu katıldı. Türkiye Güreş Federasyonu’nun kuralları çerçevesinde düzenlenen güreşlerde, resmi hakemlerin düzenlediği müsabakalar kıran kırana mücadelelerle geçti. Sabah saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren güreşleri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye yöneticileri ve güreş sporunun temsilcileri de izledi.

Salbaş Karakucak Güreşleri ’Başpehlivanlık’ müsabakasını Ali İhsan Arınç’ın kazandığı

Yarışmalarda 3 kategoride güreşen ve dereceye giren 30 güreşçiye, toplam 19 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı. 2’inci Şevket Aydın ve 3’üncü Taki Taşdemir’in olduğu başpehlivanlık müsabakasında yarışan ve dereceye giren sporcuların madalyalarını Başkan Soner Çetin taktı.

Güreşlerin yapıldığı alanda konuşan Başkan Soner Çetin, “Geleneksel Salbaş Karakucak güreşlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Geçen yıl da sizlerle beraberdik. Sizlere sözümüz var. Her sene Salbaş Karakucak güreşlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ata sporumuzu Adana’da gururla yaşatacağız. Güreşçi kardeşlerimizin hepsini kutluyor alınlarından öpüyorum. Burada güreşen sporcularımızın, yakın zamanda dünya genelinde ülkemizi temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.