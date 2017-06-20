Saman arası uyuşturucu sevkiyatı

Kamyondaki 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik park alanında 33 VPH 83 plakalı saman yüklü kamyondan şüphelenip durdurdu. Polis kamyonda arama yaptı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak polisin şüphesi devam edince "Kanas" isimli hassas burunlu narkotik köpeği getirilerek saman aralarında arama başlatıldı. Narkotik köpeği bir saman torbasına tepki verdi. Bunun üzerine polisler samanların üzerine çıkarak o torbayı çıkardı. Polis torbanın içinden 109 kilo esrar ele geçirdi. Polis esrara el koyarken, kamyonda bulunan Ali T. (39), Selim Ş. (28) ve Hasan T.’yi (28) gözaltına aldı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlıların, sadece saman taşıdıklarını, esrardan haberlerinin olmadığını söylediği öğrenildi.