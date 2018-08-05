Saman arasına saklanan kaçak sigarayı "Tiryaki" buldu

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekiplerinin İstihbarat ve Analiz Büro Amirliği ile birlikte yaptığı çalışmada 33 CRR 52 plakalı tırda kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Polis D-400 karayolunda tırı durdurmak için uygulama başlattı. Tır uygulama alanına geldiğinde durdurulup arama yapıldı ancak kaçak sigara bulunamadı. Bunun üzerine kaçak sigara bulması için eğitilen hassas burunlu "Tiryaki" isimli köpek getirildi. Köpek yaptığı aramada kasada bulunan saman torbalarına tepki verdi. Polis torbaları aşağı indirip açtığında saman arasına saklanmış 14 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis tıra ve sigaralara el koyarken, sürücüyü de gözaltına alındı.

Sorgusunda saman içinde sigara olduğundan haberi olmadığını ileri süren zanlı, adliyeye sevk edildi.