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15 Temmuz 2018 09:21

Saman arasındaki kaçak sigarayı "Tiryaki" buldu

Adana’da bir tırda saman torbalarının içine gizlenmiş halde 25 bin paket kaçak sigarayı, hassas burunla "Tiryaki" isimli köpek buldu.

Saman arasındaki kaçak sigarayı

15 Temmuz 2018 09:21


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, İncirlik park alanında tedbir aldı. Ekipler, tırlar üzerinde uygulama yapmaya başladı. Polis alana gelen 33 DLF 74 plakalı tırı durdurdu. Hassas burunlu "Tiryaki" isimli kaçak sigara köpeği tırda arama yapmaya başladı. Köpek tırdaki saman dolu torbalara tepki verdi. Bunun üzerine polis torbaları indirip kesince saman arasında kaçak sigara olduğunu belirledi. Polis torbaların içinden 25 bin paket kaçak sigara çıkardı. Polis sigaralara el koyarken, tır sürücüsü de gözaltına alındı.


Sürücünün ilk ifadesinde sigaralardan haberi olmadığını, kendisinin saman taşıdığını söylediği öğrenildi.




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