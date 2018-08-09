Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimler kapsamında ilçede bulunan fırınları denetledi.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek “Bugünkü denetimlerimizi ilçemizde bulunan fırınlarımızda gerçekleştiriyoruz. Yöremizde çoğu vatandaşımız tarafından yapılan Kurban Bayramı münasebeti ile fırınlara da çok fazla ekmek siparişi gelmekte. Bugünkü denetimlerimizi de fırınlarımıza ayırdık. Fırınlarımızda öncelikli olarak kullanılan araç gereçlerin temizliğine, kullanılan unun yerden yüksekliğine, masaların temiz olmasına, hamur yoğrulan teknenin temizliğine genel olarak hijyen kurallarına uyulmasına bakıyoruz. Bu anlamda gramaj kontrollerini de yapıyoruz ki vatandaşlarımız bu noktada mağduriyet yaşamasın. Ham hamurun 250 gram olması gerekiyor. Ben işletmelerimize bu kadar temiz ve hijyenik çalıştıkları için de teşekkür ediyorum. Çalışmaların bu şekilde devam etmesini talep ediyoruz.” dedi.