Şamil Yazan, "Sırkıntı Türkmenleri"ni yazdı

İmamoğlu tarihi üzerine çalışmalarıyla ile tanınan Yazar ve Tarihçi Şamil Yazan, “Sırkıntı Türkmenleri” adlı kitabını çıkardı.

Yazar Şamil Yazan, son kitabının İstanbul´daki Ark Yayınları tarafından basıldığını belirterek, 192 sayfadan oluşan kitabının içerisinde haritalar, belgeler ve tabloların bulunduğunu söyledi. Yazan, “Sırkıntı Türkmenleri, Çukurova´nın önde gelen Türkmen topluluklarından biri olarak bilinmektedir. Ama şimdiye kadar Sırkıntı Türkmenleri hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. İşte bu çalışma bu konuda yapılmış ilk çalışma olmasından dolayı orijinal bir çalışmadır. Kitap, Sırkıntı Türkmenlerinin tarihinin ortaya çıkmasını sağladığı gibi Adana´nın İmamoğlu, Kozan ve Ceyhan ilçelerinin tarihinin aydınlatılmasına da büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Çukurova, Türkmenler ve Fırka-i İslahiye gibi konularda çalışan araştırmacıların da başvuracağı bir eserdir” dedi.