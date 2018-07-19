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19 Temmuz 2018 10:56

Şampiyon amatör spor kulüpleri yemekte buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 sezonunda şampiyon olan amatör spor kulüplerine "Kulüpler Arası Dayanışma Yemeği" düzenledi.

Şampiyon amatör spor kulüpleri yemekte buluştu

19 Temmuz 2018 10:56


Yemeğe TÜFAD Başkanı Mehmet Sümer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Halit Yılmazer, TFF Bölge Müdürü Akif Oflas, çok sayıda sporcu ve spor kulüplerinin başkanları katıldı.


Sporculara olan desteklerine devam ettiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Bize müracaat eden sporcular çok iyi yerlere geliyorlar. Onlara olan maddi ve manevi desteğimiz sürecek" dedi.


Sözlü, konuşmasının ardından şampiyon amatör spor kulüplerinin başkanlarına plaket vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.




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