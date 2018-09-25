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Şampiyon Cemre sponsor arıyor

Vücut geliştirmede Adana’yı temsil etme başarısı gösteren lise 12.

Vücut geliştirmede Adana'yı temsil etme başarısı gösteren lise 12. sınıf öğrencisi milli sporcu Cemre Olgun Çayır, 30 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Ekvador'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.


İstanbul'da gerçekleşen Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Türkiye Şampiyonasında 16-23 yaş kategorisinde birinci olan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Spor Kulübü sporcusu genç Cemre Olgun Çayır, dünya şampiyonasına gidecek. Çalışmalarını sürdüren Cemre Olgun Çayır, bu sporu devam ettirmek için sponsor arıyor. Milli sporcu, “Vücut geliştirme sporunun masrafları fazla. İki spor salonuna gidiyorum bunların aylık ücreti var. Aynı zamanda takviyeler var ve beslenmem de masraflı. Eğer sponsor anlamında desteğim olursa çok mutlu olurum” dedi.

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