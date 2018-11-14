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Şampiyon güreşçiye Cumhuriyet altını

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut, Bosna Hersek’te yapılan Balkan Güreş Şampiyonasında şampiyon olan Bekir Özcan’ı, Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut, Bosna Hersek'te yapılan Balkan Güreş Şampiyonasında şampiyon olan Bekir Özcan'ı, Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.


Güreşseverlerin ve güreşçilerin yoğun katılım gösterdiği İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezindeki törende konuşan Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut, “Bu tip ödüllendirmeler sporda başarıyı arttırır. Vakıf olarak sporcumuzu tebrik ediyoruz” dedi.


Karabulut, ayrıca İsmet Atlı Güreş Eğitim merkezindeki tüm güreşçilerin her türlü sorununda çözüm olma sözü verdi.


Kosova'da yapılan Balkan Şampiyonasında 41 kiloda güreşen Bekir Özcan finalde Sırbistanlı Ilıev'i yenerek şampiyon olmuştu.

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