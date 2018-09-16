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Şampiyon takımlara para ödülleri verildi

Adana’nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen 2018 Yılı Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası Şampiyonu Hacımusalıspor ile ikinci olan Çatalanspor’a toplamda 10 bin lira para ödülü bankadaki hesaplarına aktarıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen 2018 Yılı Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası Şampiyonu Hacımusalıspor ile ikinci olan Çatalanspor'a toplamda 10 bin lira para ödülü bankadaki hesaplarına aktarıldı.


Kızıldağ Yaylası Köylerarsı Futbol Turnuvası Tertip Komitesi Üyesi Yüşa Davarcı, "29 Ağustos günü Turnuvamızın şampiyonu ve ikincisi olan takımlarımızın ödülleri yetkililerin banka hesaplarında.Kendilerini tekrar tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.


Karaisalı Belediyesi tarafından şampiyon takım Hacımusalıspor'a 6 bin lira, ikinci olan Çatalanspor'a 4 bin lira para ödülü verildi.


2018 Yılı Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası 16 takımın katılımı ile 29 Haziran'da başlamış ve 26 Ağustos 2018 tarihinde Hacımusalıspor'un şampiyonluğu ile sona ermişti.

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