San Andres Adası’na ayak basan ilk Türk turizmci

San Andres Adası’nda ADRO Başkanı İsa Akdağ’ı, San Andres Seyahat Acenteleri Birliği (National Association of Travel Agencies) ANATO Başkanı Nashalee Livingston Davis, Butik Evler Konaklama Derneği Başkanı Cleotilde Henr ile adanın Vali Yardımcısı Laura Jaramillo ve ve Turizm Sorumlusu Paolo Toro karşılayarak “Türkiye’den bir şehirle kardeş şehir olmak istiyoruz” dediler.

San Andres Adası Turizm Yönetimi adanın özerk bir bölge olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişki kurarak tanıtım yapmak istediklerini söylediler. Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda dünya turizminde en çok konuşulan ülkelerden biri olduğunu belirten ada yöneticileri, “Türkiye’nin turizmdeki deneyimleri bizim için çok değerlidir. Başarılarını bizle paylaşmalarını arzu ederiz. Bunu sağlamak için San Andres ile Türkiye arasında kardeş şehir ilişkisini kurarsak büyük gelişmeler olur. Türk Hava Yolları Kolombiya Bogota’ya uçuyor. Ayrıca Küba’ya çok yakınız. Türk turistlerin bu bölgeye ilgi duyduklarını biliyoruz. Türkleri misafir etmeyi arzularız” dediler.

Türk turizmciler ile işbirliği kurulmalı

ADRO Başkanı İsa Akdağ, San Anders adası gezisinde gözlemlerini ada yöneticileri ile paylaştı. San Andres’e gelen ilk Türk olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Akdağ, kendilerine tahsis edilen araç ile gezdikleri adada yer alan modern tesisleri beğendiğini belirterek, “Buraya Türk otel yöneticilerinin dünyada çok başarıyla sergiledikleri Türk tipi otelcilik anlayışı lazım” dedi.

Büyüklüğü 26 kilometrekare, uzunluğu 12 kilometre olan pırıl pırıl denizi ve kumsalı ile San Andres Adası, Mercan Adası olarak da tanınıyor. San Andres Adası doğal yapısı yanında bir sualtı cenneti olarak biliniyor. Kolombiya’ya 750 km uzaklıkta tarihsel olarak İngiltere’ye siyasi olarak Kolombiya’ya bağlı olan adada İngilizce ve Kreolce dili konuşuluyor. Türkiye ile yaklaşık 8 saat farkı vardır. Türk vatandaşları vize almadan 90 gün kalabildiği adada, iklimin en uygun olduğu aylar aralık ve nisan ayları olurken San Andres Town’da bir kaç otel bulunuyor. Vergi olmadığı için adanın ucuz oldğu belirtiliyor.