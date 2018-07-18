“Sanat Kareleri” Fotoğraf Sergisi

Sanatın toplumsal yaraları sararak, sevgi, barış ve umut dolu bir dünya için mücadele eden iyileştirici ve dışavurum gücünün önemine dikkat çekmeyi amaçlayan “Sanat Kareleri” Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserlerden oluşan sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım bünyesindeki alışveriş merkezleri ile Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Fotopya iş birliğinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye giren 18 yaş üstü, lise ve ortaokul öğrencilerinin eserleri, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin ortak kullanım alanında ziyaretçilerle buluşturuldu.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesinde yer alan diğer alışveriş merkezlerinde de sanatseverlerin beğenisini sunulacak olan sergi, 25 Temmuz’a kadar gezilebilecek.