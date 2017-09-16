Sanayi çalışanlarına yangın önleme ve söndürme eğitimi

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 407 işletmede 35 binin üzerinde çalışanın istihdam edildiği AOSB’de, olası yangınlara karşı alınan tedbirleri güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen “Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı”nın bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirildi.

Eğitim, AOSB Başkanlığı Seyhan Salonu’nda yapılan bilgilendirmeyle başladı. Yangın Uzmanı Metin Saraç, katılımcılara, yangından korunma ve yangına karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Saraç, daha sonra katılımcılara, yangına ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini örneklerle aktardı.

Yangına zamanında ve doğru müdahalenin, maddi kayıpların yanı sıra can kayıplarının da önüne geçtiğini belirten Saraç, istenmeyen durumların yaşanmaması için hem sanayicilerin hem de çalışanların, çalıştıkları ortamda mutlaka önleyici tedbirleri almaları gerektiğinin altını çizdi. Solgun, “Alınan küçük tedbirler, hem cana hem mala zarar gelmesini önler” dedi.

Umursamazlık, dikkatsizlik, bilgisizlik

Yangınla insanlar arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu, bazı doğal nedenlerin dışında, yangınların çıkmasında en büyük etken olarak insanların görüldüğünü ifade eden Saraç, “İnsanlara özgü umursamazlık, dikkatsizlik, aşırı güven gibi haller her zaman bir yangının başlamasına ve yayılmasına yol açabiliyor. Bunlar kadar belki de bunlardan daha önemlisi olan bir etken daha vardır ki; o da bilgisizliktir” ifadelerini kullandı.

Korunma önlemlerinin alınmaması, ihmal, bilgisizlik, kaza ve sabotajların yangının sebepleri arasında bulunduğunu kaydeden Saraç, ayrıca; elektrikli cihazlar, sürtünmeden dolayı oluşan ısı, yabancı cisimler, çevre ortamındaki açık alev, aşırı sıcak malzemeler, statik elektrik ile sigara, kibrit ve çakmak gibi malzemelerin de yangının çıkış nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Yangın kontrol ve söndürme stratejisi

Yangın kontrol ve söndürme stratejisinde; “ne yanıyor, nerede yanıyor, nasıl yanıyor, niçin yanıyor, ne zamandır yanıyor?” sorularının cevaplarının tam ve doru alınmasının önemine vurgu yapan Saraç, şöyle devam etti:

“Bu soruların cevabını tam ve doğru almadan yangına müdahale edilirse can ve mal kaybı meydana gelir. Anormal bir durum ile karşılaşan bir kimsenin dikkat edeceği husus; öncelikle soğukkanlılığını muhafaza etmesidir. Yangın görülen yerin acele tahliyesi sağlanıp, hava ceryanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalıdır. Yangın ikaz sistemi kullanılmalı, koridorlardaki yangın zili veya yangın çanı ile ilgililere yangın bildirilmelidir. Binanın sorumlusu olan şahsa durum bildirilmeli, itfaiye ekibi yangını söndürmeye sevk edilmelidir. Kurtarma ekibi eşyaların tahliyesine yardım ederken, tahliye edilen eşyanın güvenliği de sağlanmalıdır. Ayrıca, ilk yardım ekibi hazır duruma getirilmelidir.”

Eğitimin ardından İtfaiye Birimi’nin bulunduğu alanda ateş yakılarak, yangın söndürme tüplerinin kullanımıyla ilgili uygulama yapıldı. “Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı” sonunda, eğitime katılan herkese “Katılım Belgesi” verildi.