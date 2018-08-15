Sanayi ve ticaret odalarının birleştirilmesi isteniyor

Baş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Nasıl ki Bakanlıklar birleştirilerek sayıları düşürüldü ise tasarruf tedbirleri gereği tüm Türkiye’de sanayi ve ticaret odaları ile Ticaret Borsaları ile ziraat odaları da birleştirilmelidir” dedi.

Baş, Türkiye’de 81 ilden toplam 13’ün de sanayi odasının bulunduğunu belirterek, “Diğer yerlerde ise sanayi ve ticaret odası olarak hizmet verilmektedir. Bu birleştirilme sağlanması halinde sanayici ve tüccar 2 odaya kaydolmak zorunda kalmaz, tek bir yere aidat öder, tek makam, tek sekreter, tek makam aracı olur ve tek bir ses çıkar” dedi.

“Ticaret borsaları ve ziraat odaları da birleştirilmelidir”

ATO eski Başkanı Şaban Baş,”81 ilde ticaret borsası ve ziraat odaları vardır. Ticaret Borsaları çiftçilerden borsa rüsumu kesiyor, satışlarda tescil yapıyor. Ziraat Odaları da çiftçilerden aidat kesmektedir. Tasarruf tedbirleri gereği bu iki kurumun birleştirilmesi halinde tek elden hizmet verilecektir. Tek makam, tek makam aracı olacaktır. Giderler yarı yarıya düşecektir” şeklinde konuştu.