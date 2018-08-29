Sancak: "Adana Demirspor taraftarı örnek gösteriliyor"

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’ı ziyaret etti. Aytaç Durak Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette açıklamada bulunan Sancak, "Adana Demirspor bu şehrin en önemli markası ve herkes bu marka etrafında birleşiyor. Adana Demirspor bu sene önemli atılımlar yaptı ve yapmaya da devam edecek. Yaptığımız transferlerle ve kurumsallık çalışmalarıyla Türkiye’nin gündeminde Adana ve Adana Demirspor yer alıyor. Adana’da oynadığımız Denizlispor karşılaşmasını kaybettiğimiz halde en ufak bir olumsuzluk yaşanmadı. Aynı şekilde deplasmanda oynanan maçlarda da gerek saha içi gerekse saha dışında tüm Türkiye’ye örnek olan bir taraftar modeli çizdik. Bizim taraftarlarımız centilmendir ve Türkiye’de örnek gösteriliyor" dedi.

Adana Emniyet Müdürü Yıldız ise Adana Demirspor’un özlenen günleri yakalayacağını ve bu konuda inancının tam olduğunu ifade etti.