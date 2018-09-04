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04 Eylül 2018 15:58

Sancak’tan, Adana Gençlerbirliği’ne ziyaret

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Adana Gençlerbirliği Kulübünü ziyaretinde, “İnşallah burada ihtiyaç duyduğumuz Türk gençleri yetişerek sadece Adana’ya değil, Türk futboluna da katkı sağlar” dedi.

Sancak’tan, Adana Gençlerbirliği’ne ziyaret

04 Eylül 2018 15:58


Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile yönetim kurulu üyeleri Savaş Çokduygulu,Tekin Taylancı ve Sportif Direktör Tanju Çolak Adana futboluna örnek özkaynak modeli oluşturan Adana Gençlerbirliği Kulübü’nü ziyaret ederek, Başkan Haluk Güner Köktürk’ten bilgiler aldı.


İhtiyaç duyulan Türk gençlerinin yetişerek, sadece Adana’ya değil, Türk futboluna katkı sağlaması konusundaki dileklerini ifade eden Sancak, “Çocuklar, personel, antrenörler, tesis düzeni, Başkan Haluk Güner Köktürk’ün enerjisi, cana yakınlığı, samimiyeti gerçekten çok güzel” dedi.


Adana Demirspor’un ülkenin en önemli sportif değerlerinden biri olduğunu söyleyen Adana Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haluk Güner Köktürk ise “İyi düşünen, iyi bir iş adamı, ülkemizin değerli ismi ve Adana’nın en büyük şansı olan Murat Sancak’ı konuk ediyor olmaktan çok mutluyuz. Bizim böyle manevi desteklere çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.




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