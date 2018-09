Şarbon söylentilerine mangallı tepki

Adana'da kasaplar, sosyal medyada yayılan “Adana Kasaplar Çarşısı'nda şarbon var” iddialarına mangal yaparak tepki gösterdi.

Şarbon söylentilerinin çıktığı Adana Hasan Öztürk Kasaplar Çarşısı'nda toplanan bir grup kasap, mangal yaparak tepki gösterdi. Kendilerinin yemedikleri eti vatandaşa satmayacaklarını söyleyen kasaplar, etlerinin mühürlü olduğunu, işletmelerinin ise sürekli denetlendiğini belirterek vatandaşların sattıkları etleri gönül rahatlığıyla yiyebileceklerini ifade etti.

Şarbon söylentilerine mangal yaparak tepki gösteren kasap esnafına, Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur da destek verdi. Adana Kasaplar Çarşısı'nda yakılan mangalın başına geçen Yağmur, vatandaşlara etlerde kesinlikle şarbon olmadığı mesajını verdi. Pişirilen etleri çarşı esnafına ve vatandaşlara dağıtan kasaplar, "Etiniz şarbonlu diyende şarbon vardır" diyerek tepki gösterdi.

Kasaplar çarşısında şarbon olduğu iddialarına yanıt veren Yağmur, Adana Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde temiz raporunun alındığını vurgulayarak, "Kendimizin yemediği eti hiç kimseye yedirmeyiz, yedirmek isteyene de müsaade etmeyiz. Bu söylentiyi yayanlar kasap esnafını yok etmenin çabasında. Ben kasap esnafımı onlara yedirmem. Odamıza kayıtlı olan tüm kasap esnaflarıma kefilim. Eğer ellerinde bu iddiayla ilgili herhangi bir bulgu, bilgi, belge varsa ben şu anda istifa etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Kasaplar Çarşısında şarbon olduğu iddialarını sosyal medyada yayan kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını belirten Yağmur, "Kasaplar çarşısında şarbon olduğu iddiasını çıkaran ya bilgisiz ya da birilerinden talimat alarak kasapları linç etmeyi amaçlıyor. Ama ben kasap esnafımı kimseye yem etmem" dedi.

"Büyük marketlerin kasap reyonları kapatılsın"

Kasaplar çarşısındaki et fiyatlarını da aktaran Yağmur, "Çarşımızda kemikli et 37 lira, kemiksiz et de 45 liradan satılıyor. Buradaki eti markette 70 liraya alırsınız. Büyük marketlerin et satış reyonlarının kapanmasını istiyoruz. Çünkü deterjanla et bir arada satılmaz. Helal kesim konusunda konuşanlar, neden bunları da söylemiyor" diye konuştu.

Kasaplar çarşısında yer yer dükkanların kapandığı da görüldü. Kapanan dükkanların, şarbon iddialarının yayılmasından sonra esnafın müşteri bulamamasından kaynaklandığı belirtildi.