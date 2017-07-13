Sarı: "15 Temmuz, 21. Yüzyıldaki İstiklal Savaşımız oldu"

249 şehit verdiğimiz bu saldırı, bizim 21. Yüzyıldaki İstiklal Savaşımız. Çanakkale, Sakarya savaşları ne kadar önemli ise bu mücadele de o kadar önemli" dedi.

Sarı, 15 Temmuz’un birinci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 20. Yüzyılın hemen başında Anadolu’nun her noktasından yüzbinlerce şehit vererek, dünyaya özgürlüğünü ilan eden bu asil milletin, yaklaşık bir asır sonra 15 Temmuz 2016 gecesi, yüzlerce yıl anlatılacak bir destan yazarak, bir kez daha esaret altına girmeyi reddettiğini ifade etti.

“Türkiye üzerine oyun oynayan hainlerin, o gece bu milletin tanklara, uçaklara, haince sıkılan kurşunlara göğsünü siper edeceğini” tahmin edemediğini belirten Sarı, şöyle devam etti:

“Evet, 15 Temmuz bizim ikinci büyük İstiklal Savaşımız, bir nevi 21. Yüzyıldaki İstiklal Savaşımız oldu. 249 şehidimiz, yüzlerce gazimiz, meydanlarda günlerce sabahlayarak sıkı sıkıya kenetlenen yüzbinlerin hepsi birer kahraman askerdi. Çünkü artık savaşlar boyut değiştiriyor. Sadece cephelerde savaşılmıyor, tıpkı Ortadoğu, Kuzey Afrika Orta Asya’da olduğu gibi derin, sinsi ama klasik savaşlardan daha yıkıcı boyutta gerçekleşiyor. O gece bu güzel vatanımızda bu kanlı tezgahın içine çekilmek istendi. Yıllardan beri haince içten içe yuvalanan FETÖ terör örgütü, bir gecede arkadan hançerleyerek, bu coğrafyadaki 80 milyonu birbirine kırdırmak, Türkiye’yi kan gölüne çevirmek istedi. Çok şükür dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu kirli savaşı bir gecede sonlandırmayı başardık. Ama tam olarak bitmedi. Mücadelemiz sürecek ve biz bir gün bile olsa rehavete kapılmayacağız.”