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02 Temmuz 2017 17:55

Sarı sıcakta asfalt çalışması

Yüreğir’de yol çalışmaları sıcaklık rekorunun kırıldığı günlerde de aralıksız devam etti.

Sarı sıcakta asfalt çalışması

02 Temmuz 2017 17:55


Yüreğir’de asfalt çalışmalarını sürdüren Yüreğir Belediyesi ekipleri, Ülkede rekor sıcakların yaşandığı bu günlerde çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak asfaltın ısı derecesinin 160 derece olduğunu belirten Başkan Çelikcan, gündüz hava sıcaklığı ve nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığı 50 dereceye yaklaştığını ve asfaltın sıcaklığı ile birlikte asfalt dökülen alanın 200 dereceye ulaşarak çalışmayı zorlaştırdığını, buna rağmen vatandaşların rahat etmesi için yol çalışmalarının 8 ayrı noktada devam ettiğini belirtti.




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