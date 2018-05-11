Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi’nden yılsonu sergisi

Sarıçam Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, kursiyerlerce yapılan el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği etkinlikte, halk oyunları ve spor gösterileri ile koro dinletileri büyük bir beğeni ile izlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Deveci serginin açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdi ve yıl içerisinde açılan 758 kursla 12 bin kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş ve diğer katılımcıların, kursiyerler ve Sarıçam Halk Eğitim Merkezi’nin yöneticilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiği yılsonu sergisi, eserlerin incelenmesiyle son buldu.