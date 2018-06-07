Sarıçam Platformu iftarda buluşturdu

Sarıçam Bayraklı Parkı’ndaki iftar yemeğine farklı partilerden milletvekili adayları da katılarak, genel seçimler öncesi birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

Programda konuşan Sarıçam Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Talaş, Ramazan’ın birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı bir zaman dilimi olduğunu, platform olarak kendilerinin de toplumdaki her kesimden insanları bu vesileyle bir masa etrafında toplamak istediklerini anlattı. İftar yemeğine farklı partilerden milletvekili adaylarının gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Talaş, “Son yıllarda bu yelpazede siyasilerin bir masa etrafında toplandığı başka bir program hatırlamıyorum. Bu programda hem seçimler öncesi oluşan gergin siyasi ortama ara verdik hem de Adana’nın hoşgörü ortamına katkı sunduk. Gönüllerimiz iftar sofrasında birleşti” ifadelerini kullandı.

İftar öncesi alana gelen Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, programın başarılı geçeceğine inandığını belirterek, çalışmalarından dolayı Sarıçam Platformu’na ve üyelerine teşekkür etti. Belediye olarak platformun her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Uludağ, iftar yemeğinin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

İftar yemeğine, CHP Milletvekili adayları Burhanettin Bulut ile Bülent Maraklı, İYİ Parti Milletvekili adayları İsmail Koncuk, Recai Mercimek, Sibel Çakmak, Şule Gök Tüdeş ve Vedat Sabancı, Saadet Partisi Milletvekili adayları Abdullah Kaya ve İbrahim Şahin, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Sarıçam’da faaliyet gösteren STK’ların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.