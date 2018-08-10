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10 Ağustos 2018 13:33

Sarıeroğlu: “Adana’da AK Parti belediyeciliğini getirmek için var gücümüzle çalışacağız”

AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, “Adana’da omuz omuza yol yürüdüğümüz sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret etmeye bugün itibariyle başladık.

Sarıeroğlu: “Adana’da AK Parti belediyeciliğini getirmek için var gücümüzle çalışacağız”

10 Ağustos 2018 13:33

İnşallah bundan sonra düzenli olarak STK’larımıza ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.


AK Parti Adana Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen Adana Şubesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarıeroğlu’yu, Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer karşıladı. Sarıeroğlu, Sezer’le bir görüşme gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulundu.


24 Haziran Seçimleri’nin çalışmalarını yürütmek üzere Adana’ya gelen Sarıeroğlu’nun Memur-Sen’in iftarına katılmasından dolayı minnettar olduğunu ifade eden Sezer, yerel seçim çalışmalarında Sarıeroğlu’ya başarı dileklerinde bulundu. Sezer, Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ve en çok üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşu (STK) olarak Uluslararası Çalışma Örgütü’nde Türkiye’yi temsil ettiğini ifade etti.


Sarıeroğlu ise Adana’da omuz omuza yürüdükleri STK’ları ziyaret etmeye başladıklarını, bundan sonra da düzenli olarak devam edeceklerini belirterek, “Tabi bizim için Memur-Sen ailesi farklı. Memur-Sen sendikacılığa yeni bir soluk getirmiş, sorumlu, ilkeli, hizmet odaklı sendikacılık anlayışının yerleşmesi açısından çok büyük çaba sarf eden bir konfederasyonumuz. Sadece kamu çalışanlarının sorunlarını değil, ülkemizin her konusuyla alakalı olarak gerektiğinde elini taşın altına koyan, çözüm üretme konusunda gayret sarf eden, politikaların oluşması konusunda iradesini ortaya koyan bir sivil toplum örgütümüz” dedi.


Bundan sonra da Adana’nın her konusuyla alakalı olarak Memur-Sen ile birlikte çalışmaya ve yol yürümeye devam edeceklerini kaydeden Sarıeroğlu, “Adana bizim sevdamız. Başkanım yabancı gibi bahsetti ama ben Adana’nın evladıyım. Buralar da bizim mahallelerimiz aslında. Benim babam Kızılay Caddesi’nde önemli bir esnaf. Ailemiz, evimiz her zaman burada. Startımızı verdik önümüzde yerel seçimler var” diye konuştu.


Yerel seçim çalışmalarına da değinen Sarıerığlu, Adana’da gerek büyükşehir gerekse de 15 ilçede AK Parti belediyeciliğini getirme konusunda çalışmalarına var güçleriyle devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Konuşmaların ardından Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’na hediye takdim etti.




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