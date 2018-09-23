Sarıeroğlu: "Millet Bahçesiyle Seyhan Nehri'nin güzelliklerini yaşayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu,

"Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi ile inşallah Seyhan Nehri'nin de hakkını vererek güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 130 bin metrekare alan üzerine inşaatı devam eden Adana'nın ilk Millet Bahçesi inşaatını gezdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Millet Bahçesinin Ekim ayı sonunda tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Adana'da ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çelikcan Yüreğir'de yeşil alanları hızla çoğalttıklarını belirterek, "Yılbaşında inşaatını başlattığımız Millet Bahçesinin içerisinde zip coaster, hayal yeli, botanik park, su kayağı tesisi, optimist marina, yelken spor kulübü, seyir terasları, deniz feneri, engelli lokalleri, amfi tiyatro, festival meydanı ve bir çok sosyal donatı yapılıyor. Bunun yanı sıra bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, geniş kapasiteli otopark da olacak. İnşaatı tamamlandığı zaman buraya gelen vatandaşlarımız aileleriyle birlikte akşama kadar vakit geçirebilecekler" şeklinde konuştu.

Adana'nın, dünyada şehrin içinden nehrin geçtiği nadir kentlerden biri olduğunu hatırlatan Jülide Sarıeroğlu, “Bugüne kadar Seyhan Nehri'nin güzelliğinden yeteri kadar faydalanamadık. Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi ile inşallah Seyhan Nehri'nin de hakkını vererek güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Seyir terasında, şezlonglarda çayımızı kahvemizi içerek Seyhan Nehri'nin güzelliklerini göreceğiz. İçerisine kır kahveleri, bisiklet yolları, kıraathane, çocuk oyun alanları olan çok güzel bir millet bahçesinin açılışını Kasım ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Adana'da sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ı tebrik ediyorum" dedi.