Sarıeroğlu: "STK'lardan gelecek projelere desteğimiz sürecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "Tüm sivil toplum örgütlerinden gelecek her türlü talep ve projelere açığız ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam edecek" dedi.

Ankara'daki Adana Karaisalılar Aladağlılar Pozantılılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKAPDER) Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

AKAPDER Başkanı Yunus Sakarya, yoğun iş temposu içerisinde kendilerini kabul etmesi nedeniyle Sarıeroğlu'na teşekkürlerini ileterek, dernek tarafından gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Sakarya, yeni süreçte hayata geçirilmesi planladıkları projeler hakkında da bilgiler vererek, “66. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde AK Parti Adana Milletvekili olan, TBMM 27. Yasama Döneminde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak seçilen, 18 Ağustos 2018'de yapılan AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyesi olarak seçilen ve halen Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten vekilimizi tebrik ediyoruz. Adana'mıza yapılacak her türlü hizmette dernek olarak her zaman yanınızda olacağız. Üzerimize düşecek her türlü göreve hazırız” dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da konuşmasında, AKAPDER Yönetim Kuruluna ziyaretleri için teşekkür ederek, “Ben de sivil toplum örgütlerinden geliyorum. STK'ları çok yakinen biliyorum. Adana'ya hizmet için kurulmuş olan başta AKAPDER olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinden gelecek her türlü talep ve projelere açığız ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam edecektir. AKAPDER'i de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim” dedi.