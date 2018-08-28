Savaştan kaçırdığı oğlunu sulama kanalında kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Afganistan’da kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Adana’ya gelen Kebiri ailesi sabah saatlerinde erkenden evlerinden çıkarak kanal boyunda gezmeye başladı. Baba Zaman Kebiri ile oğlu 18 yaşındaki Rami Kebiri serinlemek için sulama kanalı kenarına gelerek el ve ayaklarını yıkamaya başladı. Rami Kebiri suya doğru ilerlerken ayağı kayıp düştü. Yüzme bilmediği içinde kanalda ailesinin gözleri önünde kaybolup gitti. Bu andan sonra ailesi Kebiri için gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen dalgıç polisler DSİ’ye suyu kestirip kanalda onu aramaya başladı. Ancak uzun süre Kebiri bir türlü bulunamadı.

Biran olsun ayrılmadı

Rami Kebiri’nin annesi ve kardeşleri beklemekten yorgun düşüp evlerine giderken baba Zaman Kebiri bir an olsun kanal kenarından ayrılmadı, dalgıç polislerle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Uzun uğraşlardan sonra Kebiri’nin cansız bedeni gece geç saatlerde Ali Hocalı Mahallesinde kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Baba oğlunun cansız bedenini görünce yıkılırken cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"Ailemin canını kurtarmak için buraya geldim"

Baba Zaman Kebiri, el ve ayaklarını yıkamak için kanal kenarına indiklerini belirterek, "Oğlum gömleğini çıkardı suya doğru ilerlerken yokuş olduğu için ayağı kaydı ve düştü. Bende yüzme bilmediğim için atlayamadım etrafıma bağırdım ama kimse yoktu, oğlum suda kayboldu" dedi.

Kebiri, Afganistan’da savaş olduğunu için Türkiye’ye geldiğini ifade ederek, "Oradan savaş var bombalar patlıyor ailemin canını kurtarmak için buraya kaçtık ama burada da bu olay benim başıma geldi. Oradan kaçtık ama oğlum burada öldü ben bir şey yapamıyorum Allah ne dediyse o olur yapacak bir şey yok" diye konuştu.